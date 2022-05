E.on se : Confirme ses prévisions de bénéfices 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les performances commerciales d'E.ON au premier trimestre ont été conformes aux attentes. L'EBITDA ajusté du groupe E.ON, qui s'élève à environ 2,1 milliards d'euros, est inférieur d'environ 360 millions d'euros au chiffre de l'année précédente.



L'EBITDA ajusté du segment Customer Solutions a diminué de 330 millions d'euros par rapport à l'année précédente pour atteindre 414 millions d'euros.



L'unité Energy Infrastructure Solutions a réalisé un EBITDA en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 200 millions d'euros.



Le bénéfice net ajusté est de 679 millions d'euros. Il est inférieur de 16 % au chiffre de 809 millions d'euros de l'année précédente.



Le directeur financier Marc Spieker a réaffirmé les prévisions de bénéfices d'E.ON pour l'exercice 2022 : ' Je peux réaffirmer nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Nous prévoyons un EBITDA ajusté de 7,6 à 7,8 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 2,3 à 2,5 milliards d'euros, ce qui correspond à un bénéfice ajusté par action de 88 à 96 cents. E.ON est également en bonne voie avec sa stratégie de croissance et ses objectifs jusqu'en 2026.'



