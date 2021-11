E.on se : Confirme ses perspectives sur l'année 2021

(CercleFinance.com) - Les activités opérationnelles de l'entreprise énergétique E.ON ont continué à enregistrer d'excellents résultats sur neuf mois. Les ventes ont augmenté de 4,8 milliards d'euros en glissement annuel pour atteindre 48,1 milliards d'euros. Cette augmentation résulte en partie de l'intégration de la société slovaque VSEH, acquise par E.ON en août 2020.



L'EBIT ajusté a augmenté de 46% pour atteindre environ 3,9 milliards d'euros et le bénéfice net ajusté a doublé pour atteindre environ 2,2 milliards d'euros.



Lors du bilan semestriel, E.ON a revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2021. Le groupe basé à Essen continue de s'attendre à un EBIT ajusté de 4,4 à 4,6 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 2,2 à 2,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel