E.on se : Cession d'activités en Tchéquie

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé ce week-end la signature d'un accord pour la cession, à MVM Group, des activités de distribution au détail de gaz et d'électricité en République Tchèque d'innogy, innogy Ceska republika, pour une somme non divulguée.



Soumise à l'approbation de la Commission Européenne, cette transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année. En Tchéquie, innogy fournit actuellement du gaz à 1,2 million de clients et de l'électricité à 0,4 million.



Le groupe énergétique allemand souligne que cette cession marque l'étape finale de la réalisation des remèdes proposés dans le contexte de l'autorisation anti-trust pour son acquisition d'innogy.



