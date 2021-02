E.on se : Berenberg relève son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a revalorisé le titre en passant de 'conserver' à ' achat', affirmant que sa récente baisse offre aux investisseurs une opportunité d'achat.



Le conseil intervient après que les actions E.ON ont perdu 2,5 % depuis le début de l'année, soit une baisse de près de 20 % au cours des 12 derniers mois.



'Fondamentalement, peu de choses ont changé pour justifier cette chute', a indiqué Berenberg dans une note ce matin.



Selon l'analyste, la décote de 17 % par rapport à son objectif de cours de 10,50 euros reflète plus particulièrement les risques potentiels du commerce de détail, de la pandémie de Covid-19 et des coûts du réseau.



Malgré cela, Berenberg s'attend à ce que le service public allemand atteigne ses objectifs de croissance pour 2020-22.



