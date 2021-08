E.on se : Accord de migration vers le cloud de Microsoft

(CercleFinance.com) - E.ON fait part d'un accord pluriannuel avec Microsoft et Wipro Limited par lequel, d'ici fin 2023, il déplacera toutes les applications informatiques de ses propres centres de données vers Microsoft Azure, Wipro devant être responsable de cette migration.



'L'objectif est de rendre les processus informatiques plus flexibles, d'augmenter l'efficacité opérationnelle et d'accélérer le développement de nouvelles solutions et services pour les clients et les employés', explique le groupe énergétique allemand.



Cette migration lui permettra aussi de franchir une autre étape importante vers la neutralité carbone, E.ON soulignant que 'tous les centres de données de Microsoft sont déjà exploités de manière neutre sur le plan climatique'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

