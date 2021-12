Eo2 : Résultats en repli au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EO2 publie un résultat net part du groupe de 0,3 million d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, contre 0,5 million un an auparavant, avec un excédent brut d'exploitation (EBE) passé de 1,4 à un million d'euros d'une année sur l'autre.



Cette évolution s'explique par l'évolution du mix d'activité, ainsi que par la politique de déstockage. A 13 millions d'euros, le chiffre d'affaires de la société spécialisée dans l'énergie bois a augmenté de 15,1% (+9,5% à périmètre comparable).



'Le début du second semestre 2021-22 a été marqué par une accélération des ventes sur le secteur', souligne EO2 qui explique 'bénéficier d'un contexte favorable aux renouvellements des installations de matériel de chauffage par des solutions à granulés bois'.



