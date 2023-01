Eni : Vers une augmentation de la production de gaz en Libye

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce être parvenu à un accord avec la National Oil Corporation of Libya (NOC), afin de développer les 'Structures A&E', un projet stratégique visant à augmenter la production de gaz pour approvisionner le marché intérieur libyen et assurer des exportations vers l'Europe.



Ce projet consiste à développer deux gisements de gaz, à savoir les structures 'A' et 'E', situées au large de la Libye. La production combinée de gaz des deux structures débutera en 2026 et atteindra un plateau de 750 millions de pieds cubes de gaz standard par jour.



La production sera assurée par deux plates-formes principales reliées aux installations de traitement existantes du complexe de Mellitah.



Le projet comprend également la construction d'une installation de capture et de stockage du carbone (CSC) à Mellitah, permettant une réduction significative de l'empreinte carbone globale, conformément à la stratégie de décarbonation d'Eni.



L'investissement global estimé s'élèvera à 8 milliards de dollars.



