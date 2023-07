Eni : Vers la décarbonation du secteur du transport maritime

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a présenté hier un document intitulé 'La route vers le net zéro. Décarboner le secteur maritime ' réalisé en collaboration avec plusieurs entreprises du secteur.



'Les contributeurs ont supervisé le travail de 40 experts qui travaillent ensemble depuis mars dernier pour aboutir à une stratégie commune', indique Eni.

Résultat? La publication d'un document d'orientation stratégique.

Le constat? Avec plus de100 000 navires marchands transportant 12 milliards de tonnes de marchandises par an à travers le monde, le secteur maritime est l'épine dorsale de l'économie mondiale.



Alors que 90 % des marchandises sont transportées par voie maritime, on estime que le secteur représente environ 3 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre.



'Le secteur a besoin de solutions à court, moyen et long terme compatibles avec les tendances économiques afin d'atteindre progressivement zéro émission de CO2', souligne Eni.



Dans ce contexte, à court et moyen terme, les biocarburants apparaissent comme une solution et Eni fait savoir que 'les motoristes sont prêts à développer des solutions sur mesure pour différents types de carburant'.



' Le secteur maritime est crucial pour la compétitivité de l'Italie et aussi pour expérimenter des technologies qui permettent la neutralité carbone en adoptant des solutions qui poursuivent notre objectif de permettre une transition juste, selon trois dimensions. : environnement, économie et société', indique Giuseppe Ricci, directeur des opérations pour Energy Evolution chez Eni qui compte 'promouvoir des solutions matures comme les biocarburants' et 'tester des solutions à plus long terme '.



