Eni : Vår Energi obtient 12 nouvelles licences d'exploration

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa société Vår Energi a obtenu 12 nouvelles licences, dont 5 en tant qu'opérateur, à la suite des 'Awards in Predefined Areas 2022' (APA) du ministère du Pétrole et de l'Énergie de Norvège.



Les licences sont réparties en Mer du Nord, Mer de Norvègeet Mer de Barents.



Les résultats de l'APA 2022 consolident la position de Vår Energi en tant que grande entreprise énergétique indépendante en Norvège. Les nouvelles licences d'exploration se concentrent autour des hubs clés de Vår Energi.



Vår Energi détient 148 licences et 36 champs produisant 246 000 barils d'équivalent pétrole nets par jour en 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel