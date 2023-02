Eni : UBS réitère son conseil après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS estime que ' les résultats et le flux de trésorerie sont en ligne '. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 18 E.



' Eni a annoncé un bénéfice net ajusté de 2,50 milliards d'euros au 4T22, soit 1% de plus que le consensus de 2,49 milliards d'euros (UBSe : 3,08 milliards d'euros) et un EBIT ajusté de 3,59 milliards d'euros, soit 4% de moins que le consensus de 3,74 milliards d'euros (UBSe 4,60 milliards d'euros) ' indique UBS.



Eni a annoncé que son EBIT ajusté a atteint 20,4 Mds$ au titre de l'exercice 2022, un chiffre qui a plus que doublé (+111%) par rapport à l'an dernier.



Dans le même temps, le bénéfice net ajusté a été multiplié par trois (+207%) s'établissant à 13,3 Mds$, ce qui représente un BPA ajusté de 3,78$ contre 1,19$ un an plus tôt.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.