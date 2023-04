Eni : Travaille avec les lauréats du One to Zero Challenge

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que les entreprises Enosi et Jedlix ont remporté le 'One To Zero Challenge', soit l'appel à l'innovation lancé par Plénitude, société d'Eni active dans la vente et la commercialisation de gaz et d'électricité pour les ménages.



Par conséquent, ces deux entreprises retenues travailleront avec Plénitude, une collaboration qui valorisera leurs solutions.



L'Appel à Innovation visait à trouver des solutions innovantes pour gérer au mieux l'intégration et les synergies entre les 3 métiers de Plénitude - production d'énergie renouvelable, services énergétiques aux particuliers et e-mobilité.



Enosi fournira une plateforme numérique qui permet une traçabilité complète des énergies renouvelables, de la production à la consommation et une transparence avec le client final.



Quant à la solution développée par Jedlix, elle permettra à Plénitude de construire de nouveaux services de recharge de véhicules électriques en la rendant plus personnalisée et durable pour les clients, aussi bien à domicile que sur le réseau public.



