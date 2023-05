Eni : Stifel reste à achat, réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Eni avec un objectif de cours ramené de 19,1 à 18 euros, principalement du fait de moindres multiples de pairs, mais la cible 'offrant toujours du potentiel de progression significatif sur le prix de marché'.



Le broker rappelle que les résultats d'Eni ont dépassé les attentes au premier trimestre 2023, et que la direction du groupe a rassuré sur des perspectives d'activité solides ainsi que sur une rémunération des actionnaires attractive.



Stifel a légèrement ajusté ses estimations pour la compagnie pétro-gazière italienne en 2023, se montrant plus prudent concernant l'amont, mais améliorant ses anticipations sur le portefeuille gaz et le trading GNL.



