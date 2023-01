Eni : Signe des accords avec Sonatrach

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Claudio Descalzi, son directeur général, a signé aujourd'hui deux accord avec Toufik Hakkar, DG de Sonatrach, portant sur de futurs projets communs d'approvisionnement énergétique, la transition énergétique et la décarbonation.



Grâce à ces accords, Eni et Sonatrach identifieront les opportunités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de méthane et définiront des initiatives d'efficacité énergétique, des développements d'énergies renouvelables, des projets d'hydrogène vert et des projets de capture et de stockage de dioxyde de carbone, pour soutenir la sécurité énergétique et en même temps temps une transition énergétique durable.



En outre, les entreprises mèneront des études pour identifier les mesures possibles pour améliorer la capacité d'exportation d'énergie de l'Algérie vers l'Europe.



