Eni : Signature d'un accord avec Nexi

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord avec Nexi, entreprise italienne spécialisée dans les paiements électroniques, pour le développement de services de paiement électroniques et numériques innovants pour Eni et ses sociétés en Italie et en Europe.



Ce partenariat permettra à Eni d'améliorer l'expérience de ses clients et de tirer parti des opportunités futures découlant de l'évolution des systèmes de paiement et de la réglementation pertinente au niveau européen.



De son côté, Nexi bénéficiera de l'opportunité de travailler avec Eni 'pour développer de nouvelles synergies commerciales et de nouvelles solutions', ainsi que pour 'continuer à fournir et à améliorer ses services de paiement numérique à la société énergétique'.



