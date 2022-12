Eni : RBC dégrade à 'performance en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a dégradé mercredi son opinion sur Eni de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif de cours inchangé de 14 euros.



Dans une note de recherche, le courtier évoque un profil risque/rendement plus équilibré maintenant que le cours de Bourse de la compagnie pétrolière a atteint sa cible.



Le broker rappelle que son opinion positive sur la valeur était basée sur la vigueur des prix du brut et sur la perspective d'une création de valeur liée à la scission de sa branche d'énergies renouvelables, un projet finalement repoussé.



