Eni : Présente R-Hybrid, un gobelet en polystyrène recyclé

(CercleFinance.com) - Versalis, société chimique d'Eni, et le Groupe Flo, marque historique spécialisée dans la production d'articles de table et d'emballages alimentaires, présentent R-Hybrid, soit le premier gobelet fabriqué à partir de polystyrène recyclé post-consommation.



Le projet a été réalisé avec SCS (Styrenics Circular Solution), une association européenne regroupant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des polymères styréniques, des fabricants de matières premières aux entreprises de recyclage post-consommation, et en étroite coopération avec l'Institut Fraunhofer, premier centre de recherche appliquée d'Europe.



' Il y a les plastiques et il y a les plastiques ; ceux utilisés pour les emballages sont généralement parmi les plus précieux en termes de qualité et de performances. Le projet R-Hybrid est stratégique car il ouvre enfin la porte à la réutilisation du polystyrène dans les contenants alimentaires et garantit qu'il conserve sa valeur d'origine', a déclaré Erika Simonazzi, responsable marketing du groupe Flo.



