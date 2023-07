Eni : Présente les objectifs durables de Versalis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son entreprise chimique, Versalis, a publié son rapport de durabilité 2022, illustrant sa contribution au développement de modèles plus durables et circulaires.



Le document détaille notamment les objectifs que s'est fixés l'entreprise pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Grande consommatrice d'énergie, l'industrie chimique porte en effet une lourde responsabilité dans le défi de la décarbonation.



Dans ce contexte, Versalis vise à jouer 'un rôle clé dans la transition grâce au développement de technologies, de produits et de solutions complémentaires et synergiques qui soutiennent un modèle commercial à faibles émissions et contribuent à un avenir plus durable'.



Versalis compte ainsi réduire ses émissions de 15% pour les scope 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2018, et de 30 % d'ici 2035.



' Ces objectifs à court et moyen termes sont des jalons fondamentaux pour atteindre l'objectif Net Zero d'ici 2050 ', souligne Eni.





