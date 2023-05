Eni : PayPal disponible dans les stations-service italiennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni Sustainable Mobility et PayPal annoncent aujourd'hui que le service PayPal est désormais disponible pour le ravitaillement en carburant via l'appli Eni Live.



L'accord entre les deux sociétés est effectif dans les points de vente Eni à travers l'Italie.

Selon Eni, 'il offre aux utilisateurs d'Eni Live la possibilité de payer plus facilement et plus rapidement pour tous ses produits de carburant, y compris le GPL, le biométhane, l'AdBlue et le nouveau HVOlution, le biocarburant produit à partir de matières premières 100 % renouvelables'.



L'ajout de PayPal parmi les méthodes de paiement disponibles dans l'application Eni Live fait suite à l'inclusion de PayPal dans l'application Enjoy, le service de covoiturage d'Eni Sustainable Mobility.





