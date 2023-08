Eni : Partenariat dans l'éolien offshore irlandais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société éolienne offshore Vårgrønn (une joint-venture entre Plenitude (Eni) et HitecVision) et le groupe de service public irlandais Energia axé sur les énergies renouvelables, annoncent un partenariat pour co-développer des projets éoliens offshore en Irlande avec un potentiel de fournir une capacité totale allant jusqu'à 1,8 GW d'ici 2030.



Le partenariat portera dans un premier temps sur le développement de deux sites, situés respectivement au nord de la mer Celtique et au sud de la mer d'Irlande, d'une capacité allant jusqu'à 900 MW chacun, qui permettront à Plénitude, via Vårgrønn, d'étendre ses activités sur le marché de l'éolien offshore en Irlande.



' Cet accord nous permet de consolider davantage la présence de Plénitude dans un secteur stratégique comme l'éolien offshore, grâce à de nouveaux projets de joint-venture prometteurs au large des côtes irlandaises', a commenté Stefano Goberti, PDG de Plénitude.



L'objectif de l'entreprise est d'atteindre plus de 7 GW de capacité installée d'ici 2026.



