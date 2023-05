Eni : Partenariat avec Rina autour de la décarbonation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord avec Rina, une société internationale spécialisée dans l'inspection, la certification et le conseil en ingénierie, afin de développer conjointement des initiatives pouvant contribuer à la transition énergétique et à la décarbonation de leurs opérations respectives et en particulier du transport maritime.



Plus précisément, l'accord porte sur l'utilisation du biocarburant HVO (huile végétale hydrogénée) produit par Eni dans ses bioraffineries de Venise et Gela, ainsi que d'autres vecteurs énergétiques tels que l'hydrogène 'bleu' ou 'vert' et l'ammoniac d'origine biogénique, dans le secteur naval.



Le partenariat comprend en outre le développement d'initiatives pour la logistique et la chaîne de valeur des nouveaux vecteurs énergétiques, et l'adoption de méthodes certifiées pour le calcul ' taxonométrique ' des bénéfices d'émissions qu'ils généreront.



Enfin, Eni et RINA envisageront également de mener des expériences et des projets pilotes liés à la capture à bord des émissions de CO2 afin de contribuer davantage à la poursuite des objectifs de durabilité du secteur naval.



