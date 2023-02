Eni : Partenaire des JO d'hiver 2026 en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord avec la Fondazione Milano Cortina 2026 afin de soutenir les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026.



Eni, qui vise à être le leader de la transition énergétique, mettra ainsi une variété de ses produits, services et solutions décarbonés à disposition de la Fondation.



Les Jeux de Milan Cortina 2026 engloberont différents territoires et cultures sur un arc de 22 000 kilomètres carrés. Dans une optique de durabilité, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026 utiliseront 93 % des installations existantes et seront une édition proche de la parité hommes-femmes, avec un nombre record d'épreuves féminines.



A travers ce partenariat avec le plus grand événement organisé par l'Italie au cours des 20 prochaines années, Eni compte confirmer son engagement pour l'avenir du pays et pour un système énergétique plus durable.



