Eni : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note'neutre' sur le titre Eni, avec un objectif de cours inchangé de 16 euros, après qu'Eni et sa filiale norvégienne cotée Var Energi ont annoncé l'acquisition de Neptune Energy pour 4,9 Mds$, en ligne avec ce qu'attendait le marché.



ENI va acheter les actifs internationaux pour 2,6 Mds$ et Var (côté à Oslo et détenue à 63% par ENI) les actifs norvégiens pour 2,3 Mds$.



Selon Oddo BHF, cette opération va alléger les émissions d'ENI et Var grâce à l'apport du gaz naturel et s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'ENI d'augmenter la part du gaz de 53% à 60% en 2030 et 90% en 2040 et atteindre la neutralité carbone (scope 1+2) en upstream dès 2030.



'Elle va également aider à atteindre la croissance de production de 3-4% en 2023-26', ajoute l'analyste qui voit dans cette opération 'une acquisitiontaillée sur mesure avec l'ambition du groupe d'augmenter la part du gaz dans son mix et de se renforcer dans le GNL'.





