Eni : Objectif de cours relevé chez Berenberg

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Eni et augmente son objectif de cours de 16 à 16,5 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 3-4% en 2023 et 2024, principalement sur des hypothèses de résultats GGP plus élevées.



'Eni a annoncé un autre trimestre solide, tiré par la division Global Gas & LNG Portfolio (GGP), qui continue de générer des résultats extrêmement solides, avec une augmentation des prévisions pour 2023 concernant cette division', rappelle le broker.



'L'action s'est bien comportée par rapport à ses pairs au cours des trois derniers mois, mais la valorisation semble toujours attrayante par rapport à eux, avec un rendement du dividende de 6,8% et le titre se traitant sur un P/E 2024 de 6,9 fois', poursuit-il.



