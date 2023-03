Eni : Mise à jour des estimations de Berenberg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a mis à jour son plan stratégique pour 2023-26 lors de sa journée du 23 février, soulignant la hausse de la production et des investissements. Suite à cette annonce, Berenberg a confirmé son conseil à l'achat avec un objectif de 16,50 E.



La société s'attend à ce que la production en amont augmente de 3 à 4 % jusqu'en 2026 et vise à doubler les volumes de GNL sous contrat pour atteindre 18 mtpa d'ici 2026. Elle vise une production de 3 millions de tonnes par an dans le domaine du bioraffinage d'ici à 2025, et une capacité de production d'énergie renouvelable de plus de 7 GW d'ici à 2025.



L'analyste souligne que Eni a publié hier ses résultats du 4ème trimestre, avec un résultat d'exploitation ajusté de 3 587 ME, soit 4 % de moins que le consensus compilé par la société.



' Nous mettons à jour nos estimations, et le BPA baisse de 13% pour 2023E, reflétant des conditions macroéconomiques un peu plus faibles, tandis que le BPA augmente de 9% pour 2024 en raison principalement de résultats plus solides attendus pour le gaz et l'E&P ' indique le bureau d'analyses.



