Eni : Lance le parc éolien El Monte de 104,5 MW en Espagne

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Plenitude, une société contrôlée par Eni, a inauguré le parc éolien El Monte de 104,5 MW. Le parc éolien d'El Monte est situé dans la région espagnole de Castilla La Mancha.



Le projet est le fruit d'une collaboration avec Azora Capital, partenaire stratégique de Plenitude en Espagne pour le développement de projets d'énergie renouvelable, tant éolienne que photovoltaïque.



Le parc éolien d'El Monte est désormais pleinement opérationnel : l'énergie renouvelable est produite par 19 éoliennes GE, modèle Cypress 158, avec la plus grande taille d'unité (5,5 MW) installée en Espagne.



La centrale produira environ 300 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation domestique de 100 000 foyers et renforcera la production d'énergie renouvelable de Plenitude en Espagne.



Stefano Goberti, directeur général de Plenitude, a déclaré : 'Ce développement est essentiel. Notre stratégie de croissance vise à atteindre plus de 2 GW de capacité installée à partir de sources renouvelables fin 2022, puis 6 GW d'ici à 2025 et à plus de 15 GW d'ici à 2030.'



