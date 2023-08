Eni : La statut de 'force majeure' révoqué en Libye

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a officialisé, avec son homologue libyen NOC, la révocation du statut de force majeure sur les zones d'exploration A et B (onshore) et C (offshore), où Eni est l'opérateur avec une participation de 42,5%, avec BP, 42,5%, et la Libyan Investment Authority avec 15%.



La force majeure, déclarée en 2014, a été révoquée suite à la réalisation par Eni d'une évaluation des risques de sécurité afin d'évaluer les conditions de sécurité dans les zones où le programme d'exploration sera réalisé; cette étude a donné des résultats positifs.



Suite à la révocation de la force majeure, Eni pourra reprendre les activités contractuelles dans les bassins d'exploration, dont certains sont situés à proximité des installations gazières de Wafa.



Pour rappel, la force majeure est une clause incluse dans les contrats qui permet de dégager la responsabilité du signataire d'ayant pas rempli ses obligations en cas de catastrophes naturelles (ouragans, tornades, tremblements de terre...) ainsi que les actions humaines (conflits armés et les maladies d'origine humaine etc.).



