Eni : Jefferies reste achat

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 18 euros sur Eni, estimant que le titre 'reste l'une de ses cartes préférées pour jouer un renforcement de la macro pétrolière au second semestre'.



'Dans l'intervalle, son rendement de dividende, le meilleur du secteur (7%), offre une protection utile contre les pressions à court terme sur les prix du pétrole', ajoute le broker en charge de la compagnie énergétique italienne.



Après une rencontre avec le directeur du portefeuille mondial de gaz et de GNL (GGP), Jefferies confirme son point de vue selon lequel les prévisions d'EBIT d'Eni pour GGP 'semblent conservatrices, bien que ce soit en partie dans le consensus'.



