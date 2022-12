Eni : Étude d'un projet de bioraffinerie en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni, Euglena et Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ont annoncé aujourd'hui étudier conjointement la possibilité de développer et d'exploiter une bioraffinerie dans le complexe intégré de Pengerang (PIC), l'un des plus grands développements intégrés de raffinerie et de pétrochimie en Asie du Sud-Est, en Malaisie.



Les trois parties procèdent actuellement à des évaluations de faisabilité technique et économique pour le projet proposé, la décision d'investissement devant être prise d'ici 2023 avec une usine qui pourrait être achevée d'ici 2025, à côté de la raffinerie intégrée et des installations pétrochimiques existantes de PETRONAS.



L'emplacement stratégique du complexe, avec un accès facile aux principales voies de navigation internationales, renforcera également la capacité de la raffinerie prévue à répondre à la demande croissante de solutions durables dans le monde entier.



La bioraffinerie devrait avoir une configuration flexible pour maximiser la production de carburant d'aviation durable (SAF) pour les avions ainsi que d'huile végétale hydrogénée (HVO) pour les véhicules routiers, les trains à moteur diesel et le transport maritime.



