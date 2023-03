Eni : Équipe en biocarburant le groupe Spinelli

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni Sustainable Mobility et le Groupe Spinelli, ont signé un contrat de deux ans pour alimenter la flotte du groupe avec HVOlution, un carburant diesel produit à partir de matières premières 100% renouvelables.



La flotte du Groupe Spinelli comprend plus de 300 véhicules lourds, dont 150 camions de dernière génération Euro 6d compatibles avec le biocarburant pur.



La fourniture de biocarburant au groupe Spinelli est rendue possible par le réseau de points de vente d'Eni Sustainable Mobility. Le produit est maintenant disponible dans 57 stations-service et d'ici la fin du mois, il sera disponible dans 150 points de vente en Italie.



Cet accord est jugé 'essentiel' pour Eni Sustainable Mobility et montre comment l'entreprise 'peut soutenir les acteurs du transport lourd tels que le groupe Spinelli sur la voie de la décarbonisation'.



Eni Sustainable Mobility opère depuis janvier 2023 et combine le bio-raffinage, le biométhane et la vente de produits liés à la mobilité dans plus de 5 000 stations-service en Italie et à l'étranger.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.