Eni : Encourage l'utilisation de son diesel renouvelable

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir lancé une initiative visant à encourager l'utilisation de HVOlution, le premier diesel d'Eni Sustainable Mobility produit à partir de matières premières 100% renouvelables par les véhicules de ses fournisseurs transportant des carburants vers les Eni Live Stations.



Pour rappel, HVOlution est un biocarburant produit à partir de déchets de matières premières, de résidus végétaux et d'huiles générées par des cultures qui ne concurrencent pas la chaîne alimentaire.



Cette initiative vise à contribuer à la décarbonation du secteur des transports lourds, qui concerne environ 300 véhicules dans le service de distribution en Italie.



À ce jour, plus de 200 000 km ont été parcourus avec du HVO pur, ce qui en fait un contributeur majeur à la réduction des émissions de CO2.



