Eni : Découverte gazière en mer de Barents

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société Vår Energi a annoncé une nouvelle découverte de gaz dans la mer de Barents, en Norvège.



La découverte est initialement évaluée entre 9 et 21 milliards de mètres cubes de ressources gazières récupérables (soit entre 57 et 132 millions de barils d'équivalent pétrole).



Le puits a rencontré une colonne de gaz de 55 mètres permettant une vaste acquisition de données et un échantillonnage.



Vår Energi détient une participation de 50 % dans la licence PL229E, avec son partenaire AkerBP (50 %).



