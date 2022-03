Eni : De nouveaux projets éoliens au Kazakhstan et en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé mercredi l'inauguration d'un deuxième parc éolien au Kazakhstan, un projet qui illustre la transition vers les énergies renouvelables opérée par le groupe italien d'énergie.



Dans un communiqué, Eni explique que le projet, baptisé 'Badamsha 2', est le plus ambitieux jamais mené dans le pays, à la fois en termes de taille (avec un diamètre de rotor de 158 mètres) et de capacités (4,8 MW pour chaque turbine).



Le site devrait générer jusqu'à 200 GWh d'électricité chaque année, soit l'équivalent de la consommation de 37.000 foyers.



Il lui permet aussi de doubler les capacités de sa ferme éolienne de Badamsha 1, dont les activités avaient démarré début 2020 et qui est aujourd'hui pleinement opérationnelle.



Eni a également annoncé ce matin l'acquisition via sa co-entreprise GreenIT d'un portefeuille de quatre projets italiens dans l'éolien appartenant au groupe Fortore Energia, représentant une capacité totale de 110 MW.



La transaction porte sur 55 éoliennes situées dans les Pouilles, une région d'Italie connue pour la forte vitesse de ses vents.



