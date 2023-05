Eni : Coopère avec le Vietnam pour la transition énergétique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni et le ministère vietnamien de l'agriculture et du développement rural ont signé aujourd'hui à Hanoi un protocole d'accord pour coopérer à l'identification d'initiatives dans les domaines de l'agrofourniture et de la génération de crédits carbone à partir d'une solution de compensation carbone basée sur la nature.



Les parties étudieront les possibilités de valoriser les résidus des chaînes de valeur agro-industrielles afin de produire des huiles végétales qui n'entrent pas en concurrence avec la chaîne alimentaire, pour les bioraffineries d'Eni.



Les possibilités de régénération des terres agricoles dégradées, abandonnées ou contaminées seront également évaluées, en tant que moteur du développement rural.



Le protocole d'accord prévoit la possibilité de coopérer sur le thème de la génération de crédits carbone à partir d'activités de compensation du carbone basées sur la nature.



Le protocole d'accord est conforme à la mission du ministère, qui consiste à développer le secteur agricole au Viêt Nam selon une approche durable, en vue d'encourager une croissance annuelle de 2,5 % à 3 % et de porter la couverture forestière à 42 %, et il s'inscrit dans la stratégie de l'Eni visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050.



