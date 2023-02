Eni : Barclays ajuste sa cible, reste positif

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 17,5 à 17 euros sur Eni, Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer', revenant sur une récente journée investisseurs (CMD) de la compagnie pétro-gazière italienne.



'Une activité amont qui croît plus rapidement que ses pairs, une division gaz grandement améliorée et une activité de biocarburants en croissance tirant parti des matières premières avantageuses d'Afrique en ont toutes été les points forts', souligne-t-il.



'Certes, les dépenses d'investissement sont plus élevées que nous ne le pensions, mais le flux de trésorerie d'exploitation l'est également et nous continuons de voir un potentiel de réévaluation du dividende', ajoute le broker.



