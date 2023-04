Eni : Approbation du business plan 2023-2027 de GreenIT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que le conseil d'administration de GreenIT, la joint-venture détenue à 51% par Plénitude (Eni) et à 49% par CDP Equity (Groupe CDP), et active dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables, a approuvé le nouveau Business Plan 2023-2027 et le soutien financier nécessaire à sa mise en oeuvre.



GreenIT prévoit d'investir un total de 1,7 milliard d'euros (y compris le capital déjà investi) en Italie d'ici 2027, en partie grâce à l'apport de ressources supplémentaires par les deux partenaires au prorata de leurs participations respectives dans l'entreprise.



Les fonds seront notamment destinés au développement et à la construction d'usines offshore et onshore, à la réalisation de projets ou encore au 'repowering' des usines en fin de vie afin qu'elles poursuivent leur activité et améliorent leur capacité de production.



La société s'est fixé un objectif de 1 000 MW de capacité installée d'ici 2027 pour accélérer la transition énergétique de l'Italie, conformément au Plan national intégré énergie-climat 2030.



