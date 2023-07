Eni : Acquisition des actifs de Chevron en Indonésie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce l'acquisition des actifs de Chevron en Indonésie avec notamment la reprise des participations de 62% que Chevron possédait dans les blocs Ganal PSC et Rapak PSC, ainsi que les 72% de Chevron dans Makassar Straits PSC.



Pour rappel, Eni détient déjà une participation de 20 % en tant que non-opérateur dans les blocs Ganal et Rapak.



Cette opération devrait aussi permettre à Eni d'accélérer le développement du projet IDD (Indonesia Deepwater Development), dont les réserves en gaz naturel sont estimées à environ 2TCF (2 trillions de pieds cubes, soit environ 55,8 milliards de m3).



Cette opération fait suite au récent accord d'acquisition de Neptune Energy par Eni et offre une excellente complémentarité avec les opérations d'Eni dans le Kalimantan oriental.



Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.





