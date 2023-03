Eni : Acquisition de deux concessions de gaz en Algérie

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier soir avoir finalisé l'acquisition des activités de bp en Algérie, concernant deux concessions de production de gaz (les sites de 'In Amenas' et 'In Salah') exploitées conjointement avec Sonatrach et Equinor.



La transaction a été approuvée par les autorités nationales et antitrust compétentes.



Avec cette opération, la production de capitaux propres d'Eni en Algérie passera à environ 130 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023, renforçant le statut d'Eni comme principale société internationale d'énergie opérant dans le pays.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

