Eni : Acquisition d'une technologie de production d'enzymes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que Versalis, sa société chimique, a acquis une technologie de production d'enzymes pour l'éthanol de deuxième génération auprès de DSM, une entreprise mondiale spécialisée dans les domaines de la santé, de la nutrition et des biosciences.



L'accord a une valeur stratégique pour Versalis car il s'intègre à la technologie propriétaire Proesa®, appliquée à l'usine de Crescentino pour la production de bioéthanol durable et de produits chimiques.



L'acquisition de cette technologie renforce la position de Versalis en tant que leader de la chimie à partir de sources renouvelables. Cet accord donne également une impulsion importante au programme de développement de l'usine de Crescentino et à la technologie Proesa®, qui ouvre la voie à la décarbonation pour l'entreprise chimique Eni.



A partir de la technologie acquise, Versalis prévoit de poursuivre des activités de recherche pour assurer un développement ultérieur dans ce domaine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.