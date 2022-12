Eni : Accord pour tester du carburant d'aviation durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec DHL Express Italy, leader du secteur du courrier aérien express et SEA Group, qui gère les aéroports de Milan Malpensa et Milan Linate, afin de tester Eni Biojet, un carburant d'aviation durable (SAF) sur 28 vols au départ de l'aéroport de Malpensa.



DHL Express sera le premier transporteur aérien express en Italie à utiliser du carburant d'aviation durable pour ses vols.



Ainsi, d'ici la fin de l'année, 28 vols prendront le départ depuis Malpensa, propulsés par du SAF produit par Eni dans sa raffinerie de Livourne en partenariat avec la bio-raffinerie d'Eni à Gela.



' Je suis très heureuse que nous puissions clore cette année avec une autre initiative de développement durable', a déclaré Nazzarena Franco, p.d.-g. de DHL Express Italie. 'Je veux que ce soit le premier pas vers un avenir encore plus durable et j'espère que les entreprises qui nous regardent seront inspirées et voudront également explorer des innovations qui soutiennent l'environnement'.



