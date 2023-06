Eni : Accord pour l'acquisition de Neptune Energy Group Ltd

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni et sa société Vår Energi annoncent avoir conclu un accord pour acquérir Neptune Energy Group Limited ('Neptune'), une société d'exploration et de production indépendante réalisant notamment des opérations gazières en Europe occidentale, en Afrique du Nord, en Indonésie et en Australie.



Il est prévu que Eni acquière l'intégralité du portefeuille de Neptune en dehors de ses opérations en Allemagne et en Norvège, cette opération étant désignée comme 'la transaction Eni', pour 2,6 milliards de dollars.



De son côté, Vår Energi fera l'acquisition des opérations norvégiennes, via la 'transaction Vår' pour 2,3 milliards de dollars.



Les activités en Allemagne ne sont pas concernées par l'opération et seront scindées avant la transaction Eni.



Eni précise que ces opérations vont lui permettre de soutenir son objectif d'augmenter la part de la production de gaz naturel à 60 % et d'atteindre des émissions nettes nulles (Scope 1+2) de l'activité Upstream d'ici 2030.



