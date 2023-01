Eni : Accord finalisé avec Snam

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Snam a conclu hier l'acquisition de 49,9% de la participation détenue directement et indirectement par Eni dans les sociétés exploitant deux groupes de gazoducs internationaux reliant l'Algérie à l'Italie.



Le périmètre de la transaction comprend les gazoducs terrestres reliant les frontières algérienne et tunisienne à la côte tunisienne (TTPC), et les gazoducs offshore reliant la côte tunisienne à l'Italie (TMPC).



Ces participations ont été transférées par Eni à une nouvelle société (SeaCorridor S.r.l.), dont Snam a acquis 49,9 % du capital social, tandis que les 50,1 % restants continuent d'être détenus par Eni.



Eni et Snam exerceront un contrôle conjoint sur SeaCorridor dans le cadre d'accords de gouvernance conjointe.

Snam a versé à Eni une contrepartie totale d'environ 405 millions d'euros dans le cadre de la transaction.



