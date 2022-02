Eni : Accord dans les biocarburants avec deux aéroports

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé mardi la signature avec SEA, l'opérateur des aéroports de Milan Malpensa et Milan Linate, d'un accord visant à décarboner le secteur aérien.



Les deux groupes, qui avaient conclu en décembre 2021 une collaboration portant sur la fourniture de biocarburants pour l'aviation d'affaires, indiquent que le périmètre de l'accord va être étendu aux vols commerciaux.



En parallèle, Eni fournira une huile végétale hydrotraitée (HVO) pour les opérations de transport au sol des deux aéroports.



Eni, qui est aujourd'hui le deuxième principal producteur de carburant d'origine renouvelable en Europe, s'est donné comme objectif de produire environ 200.000 tonnes de biocarburants pour l'aviation par an d'ici à 2024, avant un doublement de sa production à horizon 2020.



