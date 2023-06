Eni : Accord avec PBF Energy pour une coentreprise aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que Eni Sustainable Mobility Spa et PBF Energy vont établir un partenariat via une coentreprise à 50-50 dans St. Bernard Renewables LLC (SBR), une bioraffinerie en exploitation située sur le site de la raffinerie Chalmette de PBF en Louisiane (États-Unis).



Une filiale de PBF ayant financé la bioraffinerie et d'autres actifs composant SBR, la filiale d'Eni Sustainable Mobility s'est engagée à effectuer des remboursements de capital et des contributions totalisant 835 millions de dollars à PBF, dont 431 millions de dollars ont été payés à la clôture de l'accord.



Le reste de la contrepartie totale sera apporté par Eni Sustainable Mobility lors du démarrage de l'unité de prétraitement (' PTU ').



Une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 50 millions de dollars sera versée par Eni Sustainable Mobility sous réserve de la réalisation de certaines étapes du projet et de critères de performance.



