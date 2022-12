Eni : Accord avec la Snam pour la capture/stockage du carbon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec la Snam, principale entreprise italienne de transport degaz naturel, afin de développer et gérer conjointement la phase 1 du projet Ravenna Carbon Capture and Storage (CCS), par le biais d'une joint-venture à parts égales. L'accord comprend également la réalisation d'études et d'activités préparatoires pour les phases de développement ultérieures.



La phase 1 du projet Ravenna CCS couvre la capture de 25 000 tonnes de CO2 émises par l'usine de traitement de gaz naturel d'Eni à Casalborsetti (Ravenne). Une fois capturé, le CO2 sera acheminé vers la plate-forme Porto Corsini Mare Ovest et injecté dans le gisement de gaz homonyme épuisé dans l'offshore de Ravenne.



Selon Eni, ces activités créeront de nouvelles opportunités d'emploi, avec une estimation globale de plus de 500 nouveaux emplois au cours de la phase 1 du projet.





