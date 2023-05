Eni : 100 millions pour bâtir un réseau de recharge européen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne et la Cassa Depositi e Prestiti italienne (CDP) ont alloué plus de 100 millions d'euros à Be Charge, une société détenue à 100 % par Plenitude (Eni), pour la construction de l'un des plus grands réseaux de recharge à grande vitesse en Europe d'ici 2025.



L'objectif de cette opération est d'encourager le développement d'infrastructures dédiées à la mobilité électrique et d'accélérer la transition énergétique.



La CDP, en tant qu'institution nationale de promotion, a accordé un prêt de 50 millions d'euros.



S'ajoute un autre prêt non remboursable de 50,4 millions d'euros, alloué par la Commission européenne pour la construction d'un réseau de plus de 2 000 bornes de recharge ultra-rapides, d'une puissance minimale de 150 kW, le long des principaux corridors de transport européens de huit pays : Italie, Espagne, France, Autriche, Allemagne, Portugal, Slovénie et Grèce.



Stefano Goberti, directeur général de Plenitude, a déclaré : ' Cette opération s'inscrit dans le projet de la société, qui compte actuellement plus de 15 000 points de charge et vise à développer une infrastructure européenne de grande puissance pour les véhicules électriques et à doubler son chiffre d'affaires net de 1,5 milliard d'euros. '



