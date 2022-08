ENGIE : Echec sur la résistance

(BFM Bourse) - Après un important rallye le titre pourrait marquer une pause au contact de cette résistance.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les éléments techniques se dégradent sur Engie. Le titre vient d'échouer à deux reprises le dépassement de la résistance à 12,58€. Un chandelier composé d'une mèche puis une englobante baissière viennent conforter une diminution des volumes acheteurs. Ainsi le risque de baisse est plus important à court terme. Du fait de la tendance haussière en place on protègera rapidement sa position et l'objectif reste relativement proche.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique FRBNPP03F113, sur ENGIE, à 1.760 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 11.680 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 12.920 €.

On prendra soin de noter qu’en contrepartie d’un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 14.1986 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.