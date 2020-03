ENGIE : Décrochage confirmé

(BFM Bourse) - Nouveaux dégagements anticipées dans l'immédiat sur l'action ENGIE, que les investisseurs actifs n'hésiteront pas à vendre à découvert.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une rupture brutale, sans hésitation, et dans de forts volumes de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et deux pullbacks (rejets graphiques) plus tard, l'heure de la confirmation du décrochage, et de sa mutation en passage en tendance baissière est confirmée. Avis négatif tant que les cours ne clôturent pas au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé). C'est désormais la courbe de tendance de fond, à savoir la moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui est en danger, depuis que l'action a retracé en une seule séance vendredi, tous les gains sur rebond technique accumulés principalement sur les trois premières séances de la semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action ENGIE à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre ENGIE au cours de 13.940 € et en visant un objectif à 12.01 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 14,93 €.

Le conseil ENGIE Négatif 13.940 € Objectif : 12.010 € Potentiel : +13.85 % Stop : 14.930 € Résistance(s) : 16.795 Support(s) : 14.405 / 13.590

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime