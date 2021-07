Energisme : Energisme confirme son objectif annuel et compte privilégier l'endettement à une levée de fonds

(BFM Bourse) - Ayant subi un mois de juin compliqué à la suite d'un point d'activité mal accueilli, l'action Energisme se reprend mardi alors que le groupe, positionné sur le segment de l'amélioration de l'efficacité énergétique, met l'accent sur la richesse de ses perspectives d'activité.

Solide dynamique d’activité, forte augmentation attendue, montée en puissance, élargissement considérable des marchés adressables... Si le montant des revenus d'Energisme reste modeste, les éléments de langage déployés à longueur de communiqué par la société boulonnaise insistent sur la vigueur de son développement actuel, après un exercice 2020 freiné par la crise sanitaire, et sur l'ampleur de ses perspectives. Comme s'il s'agissait d'effacer la mauvaise impression laissée par la communication du 11 juin dernier (laquelle avait fait perdre au titre près de 55% en sept séances), mentionnant que "malgré de nombreux projets qualifiés ou en discussions avancées, les cycles de décision et les processus de transformation restent toutefois longs" et évoquant qu'un nouvel appel au marché "pourrait être envisagé" dans les prochains mois.

Le message semble bien passer cette fois-ci, avec un rebond de 27,55% du cours d'Energisme à 3,38 euros, à comparer à un plancher de 2,50 euros jeudi dernier.

Côté business, la firme qui met à disposition des entreprises (prestataires de services à l’énergie, fournisseurs et distributeurs d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) sous forme de "software as a service" (Saas) une plateforme technologique visant à accélérer de façon mesurable leur performance énergétique grâce à l'intelligence des données a fait état d'un chiffre d'affaires de "près de" 1,3 million d'euros au premier semestre, en augmentation de 35% par rapport à la même période de 2020.

Les facturations s’établissent quant à elles à "près de" 1,6 millions d'euros, en hausse de 52%, "traduisant à la fois la solide dynamique d’activité en cours et le raccourcissement des cycles de décision clients", note le groupe, une notable inflexion donc par rapport au point d'activité du 11 juin.

(Le fait qu'un chiffre d'affaires soit inférieur aux facturations peut s'expliquer lorsque la totalité des facturations n'est pas reconnue immédiatement si une partie est considérée comme du revenu différé).

La dynamique du premier semestre, malgré le contexte sanitaire qualifié de toujours difficile, permet d’anticiper "une forte hausse du niveau d’activité dès le second semestre conforme aux objectifs fixés" pour l'année, soit un chiffre d'affaires 2021 de plus de 3,5 millions d'euros, correspondant à une croissance attendue supérieure à 75%.

Au-delà d'une saisonnalité traditionnellement plus favorable en deuxième moitié d'exercice, Energisme compte continuer à profiter de la dynamique de sa plateforme N’Gage, dédiée à l’automatisation et au pilotage en temps réel de la performance énergétique, et Loamics, une infrastructure logicielle spécialisée dans le traitement de la data de bout en bout, qui devrait s’imposer "de plus en plus comme une solution unique d’automatisation et d’industrialisation totale de la préparation et du traitement de la donnée en continu et en temps réel". La société ajoute que "les signatures attendues au cours des prochains mois viendront démultiplier le potentiel de croissance et accélérer le rythme de développement de Loamics", plusieurs prospects dont "un grand industriel de l’aéronautique" et "un des tous premiers acteurs mondiaux de l’énergie" la testant actuellement.

En outre, Energisme comme Loamics déjà présents sur Microsoft Azure, seront bientôt disponibles sur la place de marché d'Amazon Web Services.

L’atteinte de l'objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 3,5 millions d'euros "restera associée à un encadrement étroit de la structure de coûts et de la consommation de trésorerie" d'Energisme.

Du reste, les actionnaires historiques, le conseil d’administration ainsi que le management d’Energisme "sont entièrement confiants dans le développement de l’entreprise qu’ils savent totalement décorrélé des derniers mouvements boursiers". Sans aller jusqu'à profiter de cette décorrélation pour se renforcer toutefois, le registre des achats et ventes tenus par l'AMF ne montrant pas d'acquisition depuis celle de 15.000 titres réalisée en janvier par le directeur général délégué.

En revanche, la firme expliqué qu'elle envisage à ce jour pour financer son développement "de favoriser le recours à l’endettement auprès de ses partenaires financiers", suggérant qu'une augmentation de capital n'est plus d'actualité. "Les éventuels autres modes de financement dépendront des conditions de marché", précise Energisme.

