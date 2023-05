Elis : Vise une croissance du CA entre +11% et +13%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elis a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de +21,7% à 1 013,4 ME au 1er trimestre 2023. La croissance organique est de +18,3%.



Les 6 zones géographiques du Groupe affichent une croissance organique à 2 chiffres au 1er trimestre. ' La croissance organique est particulièrement forte en Europe du Sud (+24,7%), au Royaume-Uni & Irlande (+23,9%) et en Europe centrale (+21,4%) ' indique le groupe.



En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +15,8% (intégralement en croissance organique).



La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%.



L'EBIT ajusté 2023 est attendu au-dessus de 650 ME. Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405 ME, correspondant à un résultat net courant par action 2023 supérieur à 1,65E.



