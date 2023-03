Elis : Stifel conserve son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'achat sur le titre Elis et conserve son objectif de cours de 19,50E.



' Les résultats de l'exercice 22 sont globalement en ligne avec les attentes, mais nous notons un FCF plus élevé (aidé par des capex plus faibles) ', débute l'analyste.



Les perspectives pour l'exercice 23 sont ' solides, avec la plupart des objectifs en ligne avec les prévisions ', poursuit Stifel qui déplore cependant un objectif de chiffre d'affaires ' relativement conservateur '.



Il est important de noter termine l'analyste ' que le ratio de levier financier devrait encore être réduit de 2 fois d'ici la fin de l'année '.



